Infektionsausbruch in Behindertenwohnheim in Ahlen

Münsterland -

In Ahlen gibt es einen großen Corona-Ausbruch in einem Behinderten-Wohnheim. 42 Personen sind bis jetzt positiv auf das Virus getestet worden. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.