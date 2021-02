Inzidenz im Kreis Borken sprunghaft gestiegen

Münsterland -

Während viele Menschen das frühlingshafte Wetter am Wochenende genießen, zeichnet sich keine Entspannung der Corona-Lage ab. Die Sieben-Tage-Kennziffer für Neuinfektionen ist am Sonntag in NRW wieder stärker angestiegen - im Kreis Borken macht der Wert einen beunruhigenden Sprung nach oben. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.