Münsterland -

Der Kreis Steinfurt registriert am Montag einen deutlich Anstieg beim Inzidenzwert - nur im Kreis Coesfeld wurde im Münsterland ein Rückgang verzeichnet. Heute tritt in Münster die Notbremse mit Test-Option in Kraft. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.