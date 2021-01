Münsterland -

Im Münsterland hat es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Die Inzidenzzahlen sind unterdessen in den Kreisen deutlich angestiegen. Nur in der Stadt Münster sank der Inzidenzwert. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.