Münsterland -

Die tagesaktuelle Inzidenz ist in Münster am Mittwoch nach den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW unter den Grenzwert von 100 gefallen. Dafür rückte der Kreis Coesfeld im Vergleich zum Vortag sehr nah an die 100er Marke. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.