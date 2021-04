Münsterland -

Die 7-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag im Münsterland auf nahezu gleichem Niveau geblieben wie am Vortag. Lediglich im Kreis Coesfeld stieg der Wert stärker an. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.