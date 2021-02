Inzidenzen im Münsterland gestiegen

Münsterland -

Die 7-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Münster und auch in fast allen Münsterland-Kreisen gestiegen - lediglich der Kreis Borken bleibt bei einem unveränderten Wert. Am Sonntag meldeten die Kreise Steinfurt und Warendorf jeweils einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.