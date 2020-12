Münsterland -

Die Inzidenzwerte (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich im Münsterland insgesamt weiter auf einem hohen Niveau. Am Sonntag sind die Werte jedoch in fast allen Kreisen sowie in der Stadt Münster gesunken. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.