Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte sind fast im gesamten Münsterland gesunken - teils deutlich. Lediglich in Münster hat es einen leichten Anstieg gegeben. Im Kreis Warendorf ist der Wert erstmals nach vier Wochen wieder unter die Marke von 100 gesunken. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.