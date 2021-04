Inzidenzen in Coesfeld und Münster unter 100

Münsterland -

Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Steinfurt über 150 gestiegen ist, liegt der Wert in Münster und dem Kreis Coesfeld weiter unter 100. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.