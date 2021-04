Inzidenzwert im Kreis Steinfurt springt wieder deutlich über 100

Münsterland -

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Steinfurt liegt aktuell wieder deutlich über der 100er-Marke. Insgesamt entwickeln sich die Zahlen im Münsterland uneinheitlich. Derweil wurde bekannt, dass ab der kommenden Woche auch für Schüler in der Notbetreuung die Corona-Testpflicht gilt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.