Inzidenzwert im Kreis Steinfurt steigt sprunghaft an

Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte haben sich fast überall im Münsterland nur wenig verändert. Im Kreis Steinfurt allerdings gab es einen sehr starken Anstieg. Derweil ist am heutigen Samstag die neue Bundesnotbremse in Kraft getreten, die auch in NRW zu zahlreichen Einschränkungen führt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.