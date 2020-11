Münsterland -

Nachdem im Kreis Warendorf der Inzidenzwert am Vortag noch deutlich gesunken war, stieg der Wert nun wieder stark an - auf 168,4. Die Pandemie hat im Münsterland vier weitere Todesopfer gefordert. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.