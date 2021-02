Münsterland -

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland gibt es aktuell ein uneinheitliches Bild. Während sich die Zahlen in den Kreisen Steinfurt und Warendorf im Vergleich zum Freitag überhaupt nicht verändert haben, stieg der Wert in der Stadt Münster wieder deutlich an. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.