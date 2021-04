Münsterland -

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist in dein meisten Teilen des Münsterlands gestiegen - vor allem in Münster. Hier gab es einen sprunghaften Anstieg in Richtung 100er-Inzidenz. Weiterhin liegen drei Kreise über der 100er-Marke. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.