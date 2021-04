Münsterland -

Noch nicht alle NRW-Schulen haben die zugesagten Selbsttest-Lieferungen erhalten. Derweil ist der Inzidenzwert in den einigen Teilen des Münsterlands gestiegen, in anderen Teilen gesunken. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.