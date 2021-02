Inzidenzwerte der Münsterland-Kreise und Stadt Münster liegen unter der 100er-Marke

Münsterland -

Während zu Freitag in den Kreisen Steinfurt und Coesfeld sowie in Münster die Inzidenzwerte leicht gesunken sind, blieb der Wert im Kreis Warendorf stabil - nur im Kreis Borken gab es einen minimalen Anstieg im Vergleich zum Vortag. Nächste Woche soll ein dritter Impfstoff in NRW zum Einsatz kommen. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.