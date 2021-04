Inzidenzwerte im Münsterland sind angestiegen

Münsterland -

Zu Montag (26.4.) sind im Münsterland die Inzidenzwerte angestiegen - einzige Ausnahme ist der Kreis Borken, in dem es keine Veränderung gab. In der Region wurde eine nächste statistische Marke überschritten: Seit Pandemie-Beginn hat es in der Region mehr als 50.000 Infektionen gegeben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.