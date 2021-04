Münsterland -

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist im Münsterland am Sonntag gestiegen. Drei Kreise liegen über der 100er-Marke. Am Samstag hatten die Kreise Borken und Steinfurt insgesamt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.