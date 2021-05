Inzidenzwerte im gesamten Münsterland gesunken

Münsterland -

Im Münsterland sind die Inzidenzen in den Kreisen und der Stadt Münster zum Donnerstag hin gesunken. NRW öffnet laut Ankündigung von Gesundheitsminister Laumann die Impfkampagne für weitere Berufsgruppen. Zudem können Kreise und kreisfreie Städte mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 die Außengastronomie schon jetzt öffnen - zumindest bis zum 15. Mai. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.