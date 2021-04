Jahrgänge 1948/1949 können sich ab Mittwoch anmelden

Münsterland -

Bei den Impfungen in NRW geht es voran: Ab Mittwoch (21. April) können sich die Geburtsjahrgänge 1948 und 1949 anmelden. Underdessen registriert der Kreis Steinfurt am Montag einen deutlich Anstieg beim Inzidenzwert - nur im Kreis Coesfeld wurde im Münsterland ein Rückgang verzeichnet. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.