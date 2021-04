Jahrgänge 1950 und 1951 können Impftermine vereinbaren

Münsterland -

Die Corona-Fallzahlen für NRW sind am Dienstag nur unvollständig an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Derweil schreitet die Terminvergabe für Impfungen weiter voran. NRW-Gesundheitsminister Laumann spricht in diesem Zusammenhang von einem weiteren wichtigen Meilenstein. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.