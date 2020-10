Keine Verschärfungen in NRW trotz Anstieg der Neuinfektionen

Münsterland -

Die Zahl der Neuinfektionen in NRW steigt weiter. Das Land will die Schutzmaßnahmen derzeit aber nicht verschärfen und verhängt auch kein Beherbergungsverbot. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.