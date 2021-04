Kitabetrieb auch nach den Osterferien eingeschränkt

Münsterland -

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen bleiben auch nach den Osterferien im eingeschränkten Regelbetrieb, NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) begründet das mit «der derzeit unsicheren Entwicklung des Infektionsgeschehens». Dafür sollen Eltern regelmäßig Stäbchen-Tests bei ihren Kindern durchführen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.