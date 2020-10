Münsterland -

Insgesamt 1000 akute Coronafälle gibt es aktuell im Münsterland. Das teilten die Gesundheitsämter am Dienstag mit. So hoch war die Zahl seit dem 20. April nicht mehr. Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Ahlen ist unterdessen auf über 200 gestiegen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.