Münsterland -

Nachdem der Inzidenzwert am Samstag in Münster einen deutlichen Sprung gemacht hatte, ist der Wert am Sonntag wieder etwas gesunken. Der Kreis Coesfeld kann sich derweil über einen Inzidenzwert unter 20 freuen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.