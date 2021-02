Kreis Steinfurt: 24 Froneri-Mitarbeiter infiziert

Münsterland -

Droht der Rückgang der Infektionszahlen zum Erliegen zu kommen? Fest steht: Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag sind die Inzidenzen im Münsterland mehrheitlich gestiegen, teilweise stagnierten sie. Im Kreis Steinfurt zeigen sich unterdessen Auswirkungen des Corona-Ausbruchs in der Osnabrücker Eisfabrik Froneri. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.