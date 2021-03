Kreis Steinfurt führt Maskenpflicht in Autos ein

Münsterland -

Im Kreis Steinfurt gilt ab Mittwoch eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Autos, wenn sich Personen aus verschiedenen Hausständen im Fahrzeug befinden. Grund hierfür ist, dass in engen geschlossenen Räumen eine besonders erhöhte Gefahr der Ansteckung durch infektiöses Aerosol besteht. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier bei uns im Newsticker.