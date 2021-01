Kreis Steinfurt meldet weiteren Todesfall – Inzidenzwert in Münster steigt

Münsterland -

Im Kreis Steinfurt hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Während die Inzidenzwerte in allen Münsterland-Kreisen gesunken sind, gab es in der Stadt Münster einen deutlichen Anstieg. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.