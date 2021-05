Kreis Warendorf meldet weiteren Todesfall – Münsters Inzidenzwert unter 50

Münsterland -

Im Kreis Warendorf hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Derweil ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Stadt Münster am Donnerstag erneut gesunken und liegt deutlich unter der 50er-Marke. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.