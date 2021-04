Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Warendorf liegt nun auch am dritten Tag in Folge über der kritischen Marke von 100. Daher greift nun die sogenannte Notbremse des Landes NRW. Es gibt Außnahmen und Neuerungen für Personen mit negativen Schnelltests. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.