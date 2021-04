Kreise Borken und Steinfurt: Inzidenzwerte sinken deutlich

Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte im Münsterland entwickeln sich zurzeit uneinheitlich. In den Kreisen Borken und Steinfurt gab es einen deutlichen Rückgang des Wertes. Allerdings muss über das Osterwochenende mit Meldelücken gerechnet werden. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.