Kreise Borken und Warendorf kündigen Lockerungen an

Münsterland -

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in den Kreisen Borken und Warendorf liegt seit fünf Tagen stabil unter dem Schwellenwert von 100, sodass es ab dem Wochenende zahlreiche Lockerungen gibt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.