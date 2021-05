Landesregierung gibt heute weiteres Vorgehen bekannt

Münsterland -

Erfreuliche Nachricht am Morgen: Auch zum Mittwoch hin sind die Inzidenzwerte in den Münsterland-Kreisen und der Stadt Münster gesunken. Am frühen Nachmittag will die Landesregierung bekanntgeben, mit welchen Regeln es ab Freitag in NRW weitergehen soll. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.