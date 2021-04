Landtag billigt Gesetz zu Corona-Schuljahr

Münsterland -

Keine Blauen Briefe und freiwilliges Sitzenbleiben – so will die Landesregierung in diesem Corona-Schuljahr faire Bedingungen schaffen. Während die Niederlande Öffnungen wagen, berichtet Armin Laschet von einem „traurigen Rekord an Intensivpatienten mit Beatmung“. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.