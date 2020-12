Münsterland -

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen drängt die NRW-Landesregierung auf einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten. Zudem will das Land keine öffentlichen Partys an Silvester zulassen und hebt vorerst die Präsenzpflicht an Schulen ab Montag auf. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.