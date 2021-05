Laschet hält Impfangebot für alle im Juli für möglich

Münsterland -

NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli für möglich - zwei Monate früher als es die Kanzlerin in Aussicht gestellt hatte. Die Stadt Ahaus zieht sich wegen zu vieler Vorgaben des Landes aus dem Modellregionen-Projekt zurück. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.