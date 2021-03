Münsterland -

Armin Laschet hat eine Corona-Testpflicht für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ins Spiel gebracht. Gleichzeitig stellte er in der ZDF-Sendung «Markus Lanz» die Öffnung der Schulen nach den Osterferien in Frage. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier bei uns im Newsticker.