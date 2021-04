Laschet will «Brückenlockdown»

Münsterland -

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich angesichts der dritten Corona-Welle für einen harten und kurzen Lockdown im April ausgesprochen. Die Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat in NRW am Osterwochenende einen riesigen Ansturm ausgelöst. Und: ein gemischtes Bild bei den Inzidenzwerten im Münsterland. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.