Laumann korrigiert sich: Doch keine Gastroöffnung unter 100er Inzidenz

Münsterland -

Der Kreis Steinfurt macht Vorerkrankten der Prio-Gruppe 3 ein Impfangebot. Die Kommunen verschicken Corona-Nachweise an Genesene per Post. Und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich bei der Erklärung von Corona-Regeln vertan. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.