Münsterland -

Impfungen für Verkäuferinnen und Asthma-Patienten? Nach Informationen unserer Zeitung soll in Nordrhein-Westfalen noch in dieser Woche eine Impf-Freigabe für Teile der sogenannten Priorisierungsgruppe 3 kommen. Am Nachmittag will sich Gesundheitsminister Laumann dazu äußern. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.