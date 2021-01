Münsterland -

Zwischen Bund und Ländern herrscht weitgehend Einigkeit über eine Fortsetzung des Lockdowns mindestens bis Ende Januar. In Münster wurden vier weitere Todesfälle registriert. Die Inzidenzwerte im Münsterland weisen am Dienstag weiterhin ein hohes Niveau auf. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.