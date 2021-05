Lolli-Tests beginnen in allen Grund- und Förderschulen

Münsterland -

Ihre Test-Wattestäbchen müssen Grund- und Förderschüler in ganz Nordrhein-Westfalen ab Montag nicht mehr in die Nase stecken, sondern in den Mund. Bei den Sieben-Tagen-Inzidenzen liegt im Münsterland nur noch der Kreis Steinfurt über der Notbremsen-Grenze von 100. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.