Lolli-Tests sollen in NRW bis zu den Sommerferien laufen

Die am Montag (10.5.) startenden "Lolli-Tests" in Grund- und Förderschulen sollen zunächst bis zu den Sommerferien laufen. Das NRW-Schulministerium hält eine Fortsetzung der neuen Tests im neuen Schuljahr aber für denkbar. Die Inzidenzen im ganzen Münsterland sind weiter gesunken – teils sogar deutlich. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.