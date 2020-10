Martinsumzüge sind in NRW in 2020 verboten

Münsterland -

Kurz vor Beginn des November-Lockdowns liegt jetzt auch Münster bei einem Inzidenzwert von über 100. Im Kreis Borken wurden am Freitag 106 Neuinfektionen gemeldet. Derweil wurden in NRW Martinsumzüge verboten und die Schließung von Museen und Galerien im November angeordnet. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.