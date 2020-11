Maskenpflicht-Kontrollen: Polizei zieht Zwischenbilanz

Münsterland -

Nach rund fünf Stunden Kontrollen der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in NRW haben Verkehrsunternehmen und Ordnungsbehörden 425 Menschen ohne Maske angetroffen. Die Schwerpunktkontrollen dauern an. Derweil gibt es je einen weiteren Covid-19-Todesfall in Münster und im Kreis Coesfeld. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.