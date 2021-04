Mehr Infizierte, weitere Todesfälle und eine vertagte Entscheidung

Münsterland -

Kommen Lockerungen im Münsterland im Rahmen von Modellprojekten? Das Land will nun doch erst am Freitag bekanntgeben, wo das öffentliche Leben zumindest testweise wieder hochgefahren werden darf. Unterdessen meldeten die Behörden im Münsterland am Donnerstag weitere Todesfälle und mehr als 300 Neuinfektionen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.