Modellregionen im Münsterland? Entscheidung für heute erwartet

Münsterland -

Kommen Lockerungen im Münsterland im Rahmen von Modellprojekten? Das Wirtschaftsministerium will heute bekanntgeben, wo das öffentliche Leben zumindest testweise wieder hochgefahren werden darf. Die 7-Tage-Inzidenz liegt den zweiten Tag in Folge im ganzen Münsterland wieder unter 100. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.