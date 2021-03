Münster bewirbt sich als Modellregion für Corona-Lockerungen

Münsterland -

Münster möchte zu einer der Modellregionen werden, in denen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen erprobt werden. Die Stadt ist derweil eine von nur noch acht Kreisen und Städten in NRW mit einer Inzidenz unter der Notbremsen-Marke 100. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier bei uns im Newsticker.