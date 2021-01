Münsterland -

In Münster liegt der Inzidenzwert für Covid-19-Neuinfektionen weiter unter 50. Auch in den Münsterland-Kreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken. Der Kreis Coesfeld bleibt nur knapp über der 50er Marke. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.